Tour de France 2021 : 11e étape Sorgues-Malaucène mercredi 11 juillet

Certes, il restera encore ensuite quatre étapes dans les Pyrénées dont la dernière alléchante entre Pau et Luz Ardiden avec deux cols hors catégorie dans le final vers le théâtre du premier numéro de Richard Virenque en 1994. Mais depuis que le parcours de ce Tour 2021 a été dévoilé, tous les observateurs attendent ce jour avec impatience : mercredi 7 juillet, pour une double ration de Ventoux historique.

Pour corser un peu plus la difficulté de cette 11e étape-clé, le bouquet final est précédé d'une ascension classée en 1re catégorie, le col de la Liquière (9,3 km de montée à 6,7% de pente moyenne) avant de rejoindre Sault pour entamer la première montée jusqu'au Mont Chauve (1re catégorie également, 22 km à 5,1%), à 1910 mètres d'altitude.

La course dessine alors une boucle pour aborder une seconde fois le Ventoux par le Sud et le versant classique à partir de Bédoin (hors catégorie, 15,7 km à 8,8%). L'arrivée est installée à Malaucène, petite ville-étape inédite au bas de la descente de 22 km qui emprunte une route large. Départ fictif de Sorgues à 12h, réel à 12h15), arrivée prévue à Malaucène entre 17h15 et 18h.

Chris Froome à pied

Lors de la dernière venue du Tour, en 2016, Chris Froome, alors maillot jaune, avait eu son vélo cassé à la suite d'une chute (avec Richie Porte et Bauke Mollema) provoquée par une moto bloquée par le public. Les images de son improbable course à pied avant qu'il récupère un autre vélo avaient fait le tour du monde et ajouté un nouveau chapitre à la légende du Ventoux, marqué à jamais par le décès du Britannique Tom Simpson en 1967.

Tour de France 2021 : le profil de la 11e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER / AFP