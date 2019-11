Tour de France 2020 : Romain Bardet ne participera pas à la 107e édition

publié le 13/11/2019 à 12:29

Sauf blessure, Thibaut Pinot sera présent avec un esprit de revanche. Le public du Tour de France 2020 (27 juin-19 juillet) ne verra pas, en revanche, l'un des autres grands animateurs de la décennie sur la plus grande course cycliste au monde. Romain Bardet a annoncé mercredi 13 novembre renoncer à la 107e édition de la Grande Boucle.

Le coureur de la formation AG2R La Mondiale va privilégier le Giro (9 lai-31 mai) et les deux grands rendez-vous de la seconde partie de saison, les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août) et les championnats du monde (27 septembre en Suisse). L'Auvergnat de 29 ans a expliqué l'impasse par sa volonté de s'ouvrir à "de nouveaux horizons", à l'occasion du stage de cohésion de son équipe à Vaujany, en Isère.

"Il n'a pas été simple de renoncer au Tour de France, qui m'a tant apporté et qui est une course que j'aime profondément", a déclaré Bardet, 2e en 2016 derrière le Britannique Chris Froome, 3e en 2017, 6e en 2018. En juillet dernier, il avait ramené le maillot à pois de meilleur grimpeur mais s'était situé loin des premiers, pour terminer à la 15e place du classement général.

Retour en 2021

"Il était salutaire d'ouvrir une parenthèse dans la belle histoire qui me lie à cette course, pour mieux y revenir l'an prochain", a ajouté le natif de Brioude, qui avait toujours participé au Tour depuis 2013. Romain Bardet n'a plus couru en compétition depuis juillet. Il reprendra la compétition au Tour Down Under en Australie, du 21 au 26 janvier.