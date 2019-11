publié le 13/11/2019 à 10:56

Légende du vélo et du sport français, Raymond Poulidor est décédé mercredi 13 novembre à l'âge de 83 ans. Trois fois 2e du Tour de France et cinq fois 3e entre 1962 et 1976, il restera comme l'éternel second dans le cœur des Français, auprès de qui sa popularité n'a pas d'équivalent.

Après ses duels avec un autre Français, Jacques Anquetil (décédé en novembre 1987 à 53 ans) dans la première moitié des années 1960, "Poupou" s'est frotté au Belge Eddy Merckx, vainqueur de la Grande Boucle à cinq reprises en 1969, 1970, 1971, 1972, 1974. Désormais âgé de 74 ans, le "cannibale" a rendu hommage sur RTL à son ancien adversaire sur les routes.

Raymond Poulidor restera pour lui "un grand champion, un grand homme, un grand ami. Bien qu'étant concurrents, je pense qu'on a toujours eu une grande amitié l'un pour l'autre. C'est vraiment une grande perte pour le cyclisme". "Partout où on venait, 'Poupou', 'Poupou', 'Poupou'... C'était vraiment la coqueluche de tous les Français".

"Il a un palmarès... C'est pas parce qu'il a été souvent 2e du Tour de France... Il a gagné des classiques, il a gagné Milan-San Remo (1961), il a gagné la Flèche wallone (1963), il a gagné le Tour d'Espagne (1964), des tas d'épreuves. C'était vraiment un super champion".