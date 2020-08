publié le 29/08/2020 à 17:21

Pour le spectacle, on attendra dimanche. Ce samedi 29 août, c'est un déluge que doivent affronter les coureurs sur la première étape du Tour de France 2020 à Nice. Pavel Sivakov, Julian Alaphilippe, Caleb Ewan, Richie Porte, ils sont très nombreux à avoir glissé dans les dangereuses descentes de cette première étape, qui se déroule sous une pluie battante.

Beaucoup de chutes se sont produites sur la route détrempée de la promenade des Anglais, à commencer par celle du sprinteur de la Deceuninck Quick Step, Sam Benett, sans gravité.

Le plus malchanceux du jour est incontestablement Pavel Sivakov, équipier de luxe d'Egan Bernal dans l'équipe Ineos Grenadiers. Le Russe a chuté une première fois à 95 kilomètres de l'arrivée, puis à nouveaux une trentaine de kilomètres plus loin. Blessé au coude et à la hanche il finira l'étape avec un retard conséquent. Espérons pour INEOS, que ce très bon grimpeur soit toujours à la hauteur pour aider Egan Bernal sur les étapes de montagne.

Julian Alaphilippe n'a lui non plus pas été épargné par les soucis. Le Français a été contraint de changer de vélo à 91 kilomètres de l'arrivée pour un problème mécanique, un blocage de sa roue avant. Après quelques péripéties, le coureur de la Deceuninck Quick-Step a repris sa place dans le peloton.

Pas de pluie à Nice depuis deux mois

La météo a mal choisi son jour, cela faisait deux mois qu'il n'avait pas plu à Nice. Résultat, la route est très grasse et donc très glissante dans ce milieu urbain, rendant les conditions très difficiles, notamment dans les descentes.

Malgré une grande prudence des coureurs, d'autres encore sont tombés, comme Caleb Ewan, sprinteur de la Sunweb considéré comme un des favoris du jour ou encore Richie Porte, outsider pour le classement général.

