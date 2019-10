Tour de France 2020 : ce que l'on sait du parcours de la 107e édition

publié le 14/10/2019 à 19:28

Comme le veut la tradition, c'est à la mi-octobre que se lève le voile sur le parcours du Tour de France, qui passionnera les foules l'été suivant. Avant la présentation officielle au Palais des Congrès de Paris, mardi 15 octobre à partir de 11h30, peu d'informations sont officielles. Mais de nombreuses indiscrétions circulent, plus ou moins ouvertement

Près d'un an après Bruxelles, c'est Nice qui accueillera le grand départ, le samedi 27 juin. Comme tous les ans depuis 1975, la plus grande course au monde s'achèvera sur les Champs-Elysées, à Paris, le dimanche 19 juillet. Les deux premières étapes sont également connues : la prochaine Grande Boucle commencera près de la baie des Anges à Nice (170 km) et visitera tout de suite l'arrière-pays de la ville méditerranéenne (180 km).

Pour la suite, quelques noms de villes (Sisteron, Privas, Millau) ont été évoqués dans les médias régionaux, pour dessiner une sorte d'arc méditerranéen dans les contreforts de l'arrière-pays avec une arrivée inédite au Mont Aigoual, l'observatoire météo qui surplombe le département du Gard dans le Sud de la France, et à l'entrée du massif des Cévennes. Les Pyrénées doivent être abordées dans la foulée avant la première halte du côté de La Rochelle tout près de l'île de Ré, sur la côte atlantique

Nouveauté spectaculaire dans les Alpes ?

Avec le Massif Central (sans doute une arrivée au Puy Mary), au décor naturel préservé, aux routes accidentées et piégeuses favorables à une course nerveuse, la moyenne montagne garde toute sa place sur les tracés contemporains Mais c'est dans les Alpes, théâtre attendu de la troisième semaine, que les plus grandes ascensions sont traditionnellement programmées.

Grenoble, près de Lyon, pourrait ainsi revenir sur la carte du Tour après une parenthèse de plusieurs années. L'hypothèse d'une nouveauté spectaculaire a également été avancée. Enfin, l'Alpe d'Huez n'a pas été escaladée l'an passé, le Mont Ventoux depuis 2016.