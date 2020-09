publié le 30/08/2020 à 20:01

Le Tour prend la direction de la Haute-Provence lors de la 3e étape entre Nice et Sisteron, sur un parcours vallonné de nature à inspirer baroudeurs et sprinteurs, lundi 31 août. Partis pour 198 km, les coureurs vont d'abord grimper sur les hauteurs de l'arrière-pays azuréen, en empruntant la Route Napoléon et en passant par trois petits cols de 3e catégorie (Pilon, Faye, les Lèques) et un de 4e catégorie (l'Orme) avant le final dans la vallée de la Durance.

"C'est une étape a priori dédiée aux sprinteurs. Mais c'est en trompe-l’œil !", estime le directeur de course Thierry Gouvenou, qui chiffre à 3.100 mètres le dénivelé positif de l'étape. "Les baroudeurs y trouveront un terrain de jeu à leur convenance, ça ne devient vraiment plat que dans les 50 derniers km, à partir de Digne-les-Bains".

Sisteron (8.000 habitants), qui a souvent accueilli Paris-Nice ces dernières années, reçoit le Tour pour la deuxième fois de son histoire. En 2010, la petite cité des Alpes-de-Haute-Provence, n'était que ville-départ de l'étape gagnée à Bourg-lès-Valence (Drôme) par le Britannique Mark Cavendish. Départ fictif à 12h10, réel à 12h20, arrivée prévue entre 17h00 et 17h35.

Tour de France 2020 : le profil de la 3e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP