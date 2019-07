Tour de France 2019 : qu’est-ce qu'un "coup de bordure" ?

publié le 16/07/2019 à 02:33

Le "coup de bordure" aura été fatal à Thomas Pinot. Le coureur de Groupama-FDJ aura lâché prise sur une étape de plat ce lundi 15 juillet, dans la 10e étape, après pourtant avoir survolé les premières ascensions de la Grande Boucle.

Entre le contre-la-montre maîtrisé à Bruxelles par son équipe (2e étape), l'attaque fougueuse sur la Planche des Belles Filles (6e étape), et le coup de force de Saint-Etienne samedi (8e étape), Pinot avait pris 19 secondes d'avance sur le tenant du titre Geraint Thomas.

Mais c'était sans compter sur le brusque "coup de bordure" des équipes Deceuninck puis Ineos, à 38 kilomètres d'Albi. Une stratégie qui aura scindé le peloton en plusieurs morceaux et anéanti par la même occasion le rêve de victoire de Thomas Pinot. Une technique qui se montrera redoutable pour certains à l'arrivé à Albi.

Qu'est-ce qu'un "coup de bordure" ?

Plus précisément, la "bordure" consiste à distancier en équipe un groupe de coureurs par une soudaine accélération. Et ce grâce à un phénomène physique. Quand le vent arrive de côté ou de trois quarts face, les coureurs en tête de peloton se disposent en "éventail" d'un bord à l'autre de la chaussée, de manière à ce que les coureurs qui suivent ne puissent plus se mettre à l'abri dans leurs roues.

Au moment où l'accélération est donnée par le groupe de coureur en "éventail", les cyclistes se trouvant derrière se retrouvent fatalement en file indienne en bordure de la route. Le rythme devient difficile à soutenir et le peloton se morcelle, comme l'explique Julian Alaphilippe (Deceuninck), l'un des initiateurs de cette cassure à 38 kilomètres de l'arrivée.

"On savait qu'il y avait des risques de bordure avec le vent de côté, et donc beaucoup de stress dans le peloton. Tout le monde sait que quand il y a vent de côté, tout le monde veut être devant au même moment. Mais les routes font trois mètres de large et 100 coureurs devant, ce n'est pas possible", a expliqué le maillot jaune à l'issue de cette 10e étape. Julian Alaphilippe peut jubiler, le "coup de bordure" aura peut-être définitivement fait basculer ce Tour 2019 dans sa direction.