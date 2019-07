VIDEO - Tour de France 2019 : un coureur donne une fessée à un spectateur impudique

publié le 15/07/2019 à 19:40

Réalisé en plein effort et en gardant une main sur le guidon, le geste du champion est précis et efficace. Pendant la neuvième étape du Tour de France entre Saint-Etienne et Brioude dimanche 14 juillet, le coureur Sony Colbrelli s'est fait justice lui-même lors du passage de peloton auprès d'un groupe de trois jeunes hommes qui montraient leurs fesses aux cyclistes: il lui a donné fessée spectaculaire.

Si les images de badauds gênant les cyclistes en courant à côté d'eux sur quelques mètres sont malheureusement devenues classiques sur le Tour, cette scène de rare proximité entre un sportif dérangé et un spectateur corrigé est devenue virale. Postée par un des spectateurs impudiques, et repérée par 20 minutes, elle a été vue plus de 650 000 fois sur Twitter.

Ce geste n'a pas rapporté de points supplémentaires au sprinteur italien de l'équipe Bahrain Merida, à l'issue de l'étape remportée par le Sud-Africain Daryl Impey, il pointait à la troisième place du classement du maillot vert.

Certainement LA vidéo de cette année #TDF2019 pic.twitter.com/n91Ye1Pis0 — Tricotte (@Tricotte69) 14 juillet 2019