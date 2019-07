publié le 27/07/2019 à 10:24

À 22,5 kilomètres de l'arrivée de la 19e étape du Tour de France vendredi, la course a été interrompue, à cause de la présence de grêle sur la chaussée. "Il n'y avait pas d'autre solution, la route était bloquée. C'était envoyer les coureurs au massacre", estime Laurent Jalabert.

"Un peu plus loin, c'était une chaussée de boue, qui sur près de 50 cm, recouvrait toute la chaussée sur 5 mètres de large. La compétition ne pouvant pas se tenir normalement jusqu'au bout, il fallait prendre une décision rapide", poursuit-il. Selon l'ancien cycliste, "l'organisation de la course et le collège des commissaires ont pris la décision la plus juste : préserver l'intégrité des hommes, des coureurs, et tant pis pour la course".

Une décision qui a chamboulé un instant l'établissement du classement général. "On fige le classement au sommet de l'Iseran, puisqu'il y avait une cellule chronométrique qui permettait d'établir un classement intermédiaire. Le règlement est parfaitement respecté !", explique Laurent Jalabert.



Une décision qui pénalise Julian Alaphilippe ?

Distancé, Julian Alaphilippe, alors porteur du maillot jaune, était en pleine descente lors de l'interruption de la course. Mais selon Jalabert, cela n'a pas pénalisé le Français, bien au contraire. "Alaphilippe avait déjà perdu le leadership. Il est passé au sommet de l'Iseran avec plus de 2 minutes de retard sur Egan Bernal, donc il était déjà à plus de 30 secondes au classement général", explique-t-il.

"On n'oublie pas de rappeler que bien sûr il y avait une longue descente vers Val d'Isère, mais ensuite il y avait une longue montée vers Tignes. Vous savez en vélo, quand vous êtes distancé, c'est que vous n'êtes pas très bien et généralement, ça ne s'arrange pas dans le col d'après", conclut-il.