publié le 10/06/2018 à 08:30

Ce tournoi de Roland-Garros 2018 restera comme un bon cru pour 30% des Français (une mauvaise édition pour 20%) et 58% des amateurs de tennis. Un Français sur deux se déclare cependant déçu ou très déçu par le parcours des joueurs français. Leurs explications : le manque de motivation et leur niveau.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 6 et jeudi 7 juin, auprès d'un échantillon de 1.009 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 406 amateurs de tennis, selon la méthode des quotas.

1. Plutôt une bonne édition

Cette 117e édition des Internationaux de France de tennis ne s'achèvera que dimanche 10 juin avec la finale du simple messieurs, si le temps le permet. Mais déjà un premier bilan se dessine. Parmi les personnes interrogées dans notre enquête, la moitié n'a pas souhaité se prononcer sur la qualité de cette édition. L'autre penche du bon côté.

30% estiment qu'il s'agit d'une bonne cuvée contre 20% qui pensent le contraire. Chez lees amateurs, le taux de satisfaction grimpe à 58% contre 27% qui jugent que c'était un tournoi assez mauvais voire très mauvais (15% ne se prononcent pas).

Roland-Garros 2018 : plutôt une bonne édition Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Des Français décevants

Sans grande surprise, la déception domine quant aux performances des joueurs et des joueuses. Chez les garçons, aucun n'est parvenu à se hisser en 8es de finale, une première depuis 2007. Chez les dames, Caroline Garcia s'est arrêté en 8e alors qu'elle était quart-de-finaliste la saison dernière, comme Kristina Mladenovic.



51% des sondés se déclarent ainsi déçus (dont 18% très déçus). Chez les passionnés, le chiffre monte à 73% (dont 28%, très déçus).

Roland-Garros : des Français décevants Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Comment expliquer ces mauvais résultats ? Les personnes interrogées citent leur niveau dans la hiérarchie mondiale à 55%, leur manque de motivation et d'implication à Roland-Garros à 43%.

Roland-Garros : des Français pas au niveau et pas assez motivés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Il faut limiter le nombre de places aux officiels

Certaines affiches sur les courts principaux n'ont pas fait le plein en tribunes. Faut-il limiter le nombre de places réservées aux entreprises (ou officiels), dont les clients ne viennent pas toujours voir les matches ? Oui, répondent très largement les Français et les Françaises (85%), de même que les amateurs et amatrices (93%).

Roland-Garros : il faut limiter le nombre de places aux officiels Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama