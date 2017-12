et AFP

Chris Froome a-t-il abusé de son asthme ? Le coureur britannique de la Sky, quadruple vainqueur du Tour de France, a subi un contrôle antidopage "anormal" sur le Tour d'Espagne 2017 dont il en a été le vainqueur final. Les analyses des échantillons, dont les résultats ont été dévoilés mercredi 13 décembre, ont mis en évidence un taux excessif de salbutamol dans ses urines.



Le salbutamol est la substance médicamenteuse couramment utilisée pour soigner l'asthme, affection dont souffre une part importante de sportifs et notamment de cyclistes. Si la Ventoline, nom courant du salbutamol, sert le plus souvent à traiter l'asthme, en tant que stimulant de l'appareil respiratoire, elle présente à haute dose des effets anabolisants, c'est-à-dire l'augmentation de la masse musculaire et la diminution de la graisse corporelle.

Quelle est la limite autorisée ?

Le salbutamol n'est pas interdit. Les sportifs qui l'utilisent n'ont plus besoin, depuis 2010, de demander une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) auprès des instances dirigeantes. En revanche, il ne peut être utilisé de façon excessive.

Le seuil au-delà duquel le règlement prévoit une possible sanction pour dopage est établi à 1.000 nanogrammes par millilitre. Dans le cas de Froome, la concentration atteint le double de ce qui est autorisé, selon les chiffres publiées par son équipe Sky. Au-delà de cette limite, le sportif doit prouver "par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique (par inhalation)", précise le règlement antidopage.

"La Ventoline améliore la respiration même chez les non-asthmatiques. Une simple bouffée vasodilatatrice augmente la consommation d'oxygène de 0,3 litre", rappelle le Dr Jean-Pierre de Mondenard, historien et spécialiste de l'antidopage qui expliquait en juin dernier les ambigüités liées à l'asthme dans le sport.

Pourquoi tant d'asthmatiques dans le sport ?

Le sport est "asthmogène", affirme Xavier Bigard, conseiller scientifique de l’Agence française de lutte contre le dopage dans un entretien au Monde. "Aujourd'hui, dans de nombreux sports de haut niveau, dans le ski de fond par exemple mais aussi dans des sports à forte ventilation comme l'aviron, beaucoup de sportifs sont asthmatiques. (...) Les ventilations énormes demandées dans ces sports favorisent l'asthme", ajoute le Dr Jean-Pierre de Mondenard tout en mentionnant le risque des pseudos-prescriptions utilisées par les candidats à la triche, ceux qui "prennent de la Ventoline alors qu'ils ne sont pas malades".