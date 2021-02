publié le 24/02/2021 à 22:08

Tiger Woods ne sera pas poursuivi pour "conduite dangereuse", a informé le shérif de Los Angeles mercredi 24 février. Le célèbre golfeur est hospitalisé depuis la veille après avoir été victime d'un accident de la route qui lui a fait subir de "multiples fractures ouvertes" à la jambe.

"Une accusation de conduite dangereuse implique de nombreux éléments, il s'agit ici d'un simple accident", a déclaré le shérif Alex Villanueva lors d'un point de presse sur Internet. Tiger Woods a effectué plusieurs tonneaux mardi matin après avoir vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule sur une portion de route pentue et propice aux accidents près de Los Angeles, sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué, selon les premiers éléments de l'enquête.

"Il est éveillé, conscient et se repose" à l'hôpital, a précisé l'équipe médicale qui l'a opéré, sans préciser la durée de son hospitalisation ou encore d'éventuelles conséquences à long terme sur sa mobilité. Selon le policier qui a découvert le champion blessé et prisonnier de sa voiture sérieusement endommagée après une violente sortie de route et plusieurs tonneaux, Tiger Woods "a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant". Tiger Woods était conscient, "lucide et calme", a souligné Carlos Gonzalez.