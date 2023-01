The Ocean Race : Cinq équipages au départ de la célèbre course autour du monde

C’est depuis la capitale de la province de Costa Blanca que sera donné le départ de la 14è édition de The Ocean Race 2023 anciennement baptisée Whitbread Round the World Race de 1973 à 1998, puis Volvo Ocean Race de 2001 à 2018.

Sur un parcours de 32.000 milles via les trois caps mythiques, Cap Horn, Cap de Bonne Espérance et Cap Leeuwin, les cinq équipages engagés devraient arriver fin juin 2023 à Gênes en Italie au terme de sept étapes

Sur la ligne de départ avec la ferme intention de succéder à l’équipage Dongfeng Race emmené par Charles Caudrelier, lauréat de l’édition 2018, cinq grandes équipes avec à leur tête cinq skippers de renom : l’Américain Charlie Enright à la barre de « 11th Hour Racing Team », l’Allemand Boris Herrmann sur Team Malizia et les Français Kevin Escoffier sur « Team Holcim-PRB » Benjamin Dutreux sur « GUYOT environnement » et Paul Meilhat sur « Biotherm Racing »



Au moins une femme par équipage

Chaque équipage de 4 marins qui pourra changer au fil des étapes doit intégrer au moins une femme. C’est ainsi que Charlie Enright embarque la Suissesse Justine Mettraux 7è et première femme au classement de la dernière Route du Rhum mais aussi l’italienne Francesca Clapcich championne de voile olympique.

Boris Herrmann, 5e du dernier Vendée Globe, a recruté Axelle Pillain, et la Néerlandaise Rosalin Kuiper alors que Kévin Escoffier a intégré l’Allemande Suzanne Beucke qui fut médaille d’argent au JO de Tokyo en 49er FX. Benjamin Dutreux, 8è de la Route du Rhum 2022 a quant à lui choisi la Britannique Annie Lush qui a déjà participé aux deux dernières éditions de ce tour du Monde en équipage ainsi que l’Espagnole Támara Echegoyen, médaillée d’or au JO de Londres en Eliott 6m.

Enfin Paul Meilhat vainqueur de la Route du Rhum 2018 embarque la Portugaise Mariana Lobato ancienne championne du monde de match-racing et la jeune et talentueuse Française Amelie Grassi.

Plusieurs skippers au palmarès impressionnant vont également participer à cette 14è édition de The Ocean Race : Sam Goodchild, et Tom Laperche avec Kévin Escoffier, Nicolas Lunven et Yann Eliès avec Boris Herrmann, Anthony Marchand et Damien Seguin avec Paul Meilhat ou encore Sébastien Simon aux côtés de Benjamin Dutreux



1re étape : Alicante – Cap Vert. Départ : 15 janvier

2e étape : Cap Vert – Le Cap (Afrique du Sud) Départ : 25 janvier

3e étape : Le Cap – Itajai (Brésil) Départ : 26 février

4e étape : Itajai – Newport (États-Unis) Départ : 23 avril.

5e étape : Newport – Aarhus (Danemark) Départ : 21 mai

6e étape : Aarhus – La Haye (Pays-Bas) Départ : 8 juin

7e étape : La Haye – Gênes (Italie) Départ : 15 juin. Arrivée : 27 ou 28 juin.

