publié le 07/05/2019 à 16:12

"Federer au centre de la terre" et "Dieu redescend sur terre" pour Le Parisien/Aujourd'hui en France, "Terrien pas comme les autres" pour L'Équipe. Événement sur la planète tennis mardi 7 mai avec le retour de Roger Federer sur terre battue, après quasiment trois ans de pause sur la surface ocre. Le Suisse, 37 ans, se frotte au Français Richard Gasquet (32 ans) au 2e tour du Masters 1000 de Madrid, à moins de trois semaines du début de Roland-Garros (26 mai - 9 juin).



Le dernier match en date sur terre battue de l'ancien numéro 1 mondial, toujours 3e au classement ATP, remonte précisément au 12 mai 2016. L'homme aux vingt couronnes en Grand Chelem (record en la matière), s'était incliné à Rome, en 8es de finale, face à l'Autrichien Dominic Thiem (7-6, 6-4). Les deux saisons suivantes, il avait délibérément zappé la saison sur ocre pour se ménager en vue de Wimbledon (pari gagné en 2017).

C'est à la fin de l'année dernière que l'idée d'un retour sur une surface plus traumtisante pour l'organisme avec ses glissades et ses longs rallyes a pris corps dans son esprit. Par "envie" et "plaisir" ; parce qu'il ne ressent pas le besoin d'un "gros break" à l'inverse des deux années précédentes ; et parce qu'il sent son corps "prêt" et "suffisamment fort de nouveau pour encaisser les changements de surface", énumère-t-il.

Roger Federer à Rome le 12 mai 2016 Crédit : TIZIANA FABI / AFP

Rendez-vous peu après 20h

L'Espagnol Rafael Nadal moins dominateur cette saison sur "sa" surface (deux défaites en avril), le Serbe Novak Djokovic sur courant alternatif, Federer peut-il décrocher le 9 juin prochain un deuxième Roland-Garros après celui de 2009, le seul figurant à son palmarès ? Pour l'instant, seules ses sensations à Madrid, son seul tournoi de préparation sur l'ocre, comptent.



Apparu plutôt en forme et affûté aux entraînements, le Suisse va donc avoir une première réponse sur son niveau face à Richard Gasquet (39e mondial). Ce sera sur le court central Manolo Santana, peu après 20h heure française, le temps que les deux joueurs entrent dans l'arène, forcément comble, et s'échauffent. Le match se jouera au meilleur des trois manches, et non cinq comme à Roland-Garros

17-2 en faveur de Federer face à Gasquet

Gasquet et Federer se sont affrontés 19 fois chez les professionnels depuis 2005. Bilan : 17-2 en faveur du Suisse. Sur terre battue, le Biterrois a toutefois battu le "maître" à deux reprises : en 2005 en quarts à Monte Carlo et en 2011 en 8es à Rome, à chaque fois au terme de rencontres âprement disputées. Lors de la finale de la Coupe Davis 2014 à Lille, il n'y avait en revanche pas eu match (6-4, 6-2, 6-2 pour Federer).



À Madrid, Gasquet a signé lundi 6 mai un retour gagnant au parfum de "petit miracle" après six mois hors circuit et une opération d'une hernie inguinale (intestin) en janvier. Le Français a dominé le jeune Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (7-5, 7-6) au premier tour. Son dernier match sur le circuit principal remontait auparavant à un deuxième tour perdu face à l'Américain Jack Sock fin octobre.