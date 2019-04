publié le 21/04/2019 à 03:39

Renaître. C'est avec ce verbe que Marion Bartoli fait aujourd'hui l'actualité. L'ancienne championne de tennis publie son autobiographie, écrite en collaboration avec Géraldine Maillet (éditions Flammarion). Une livre synonyme de "psychothérapie".



La gagnante de Wimbledon revient longuement sur sa relation avec son père mais aussi et surtout sur celle avec son ex-compagnon. "Une descente aux enfers, je n'avais plus envie de vivre tout simplement, je n'avais plus envie d'être là. Je trouvais que c'était inutile car j'avais l'impression que je ne servais à rien", explique-t-elle dans l'émission On n'est pas couché, samedi 20 avril.

Un enfer qui se concrétise notamment par une perte de poids considérable. Sur la balance, Marion Bartoli pèse alors 41 kilos. "Ce qui est le plus fou en y repensant, c'est ma non-réaction. Et c'est mon message aujourd'hui (...) J'acceptais avec docilité ce qu'il me disait", lance-t-elle

Forte de son expérience, elle veut dorénavant faire passer à un message aux femmes qui sont des "des relations compliquées, toxiques". Et d'assurer : "Cela ne s'améliorera pas, il faut fuir pour se sauver".

Cette page aujourd'hui tournée, Marion Bartoli revient aisément sur sa riche carrière qui l'a vue remporter Wimbledon, l'un des tournois du Grand Chelem, en 2013. "Je n'avais pas de qualité naturelles, j'avais juste ce rêve d'enfant (...) Ça a été un objectif de vie", dit-elle.



Un objectif réalisé avec son père, qui portait également la casquette d'entraîneur. Un soutien indispensable pour Marion Bartoli. "Je crois que le tennis est un sport tellement compliqué sur le plan mental, qu’il faut avoir un soutien familial extrêmement fort. On ne voit pas tout ce qu’on doit faire pour en arriver là", conclut-elle.

