Tennis : la Japonaise Naomi Osaka remporte l'US Open

publié le 13/09/2020 à 03:02

C'est un sacre qu'elle est allée chercher au bout d'elle même. La Japonaise Naomi Osaka, 9e mondiale, a remporté, ce samedi 12 septembre, l'US Open, en retournant une finale mal entamée face à la Bélarusse Victoria Azarenka (1-6, 6-3, 6-3). Menée 6-1, 2-0 sans avoir existé, l'ancienne numéro une mondiale a élevé son niveau de jeu, et en particulier au service, pour prendre le dessus sur son adversaire.

À 22 ans, Naomi Osaka, déjà lauréate à Flushing Meadows en 2018 et à l'Open d'Australie en 2019, s'offre son troisième titre du Grand Chelem en autant de finales disputées et retrouvera, ce lundi 14 septembre, le 3e rang au classement WTA.

"Je n'ai pas envie de jouer plus de finales contre toi, c'était trop dur", a déclaré Naomi Osaka à l'adresse de son adversaire au moment de recevoir son trophée. "Jamais deux sans trois, comme on dit. Il faudra que je réessaye...", a ironisé pour sa part Victoria Azarenka, en référence à ses deux finales perdues à l'US Open en 2012 et 2013.