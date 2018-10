publié le 14/10/2018 à 15:32

Elle est jeune, ne mesure qu’1,60 m, affiche un petit 44 kilos sur la balance mais ne vous fiez pas aux apparences. Lilou Wadoux est redoutable lorsqu'elle est au volant de sa Peugeot 308 Racing et qu’elle libère les 300 chevaux qu’elle a sous le pied.



Seule fille dans ce championnat de France des circuits qui vient en ce dimanche 14 octobre de sacrer le Parisien Teddy Clairet, elle enchaîne les exploits, accumule les bons résultats en course et commence à inquiéter ses concurrents qui, pour bon nombre, voient d’un mauvais œil cette gamine venue leur faire la misère.

"C’est vrai que beaucoup acceptent mal que je sois là. Au début ils rigolaient, aujourd'hui un peu moins car je suis souvent devant eux", lance timidement Lilou à l’issue de sa course sur le circuit du Castellet où elle vient de terminer 5e. "C’est encore un sport de machos, mais j’aime ça, ça me rend plus forte. Je ne me soucie pas de ce qui se dit sur moi, je suis là pour piloter, progresser et gagner."

Conductrice de bolide avant d'avoir le permis

Car ne l’oublions pas, pour sa première véritable saison de sport automobile, Lilou n’a que 17 ans. Élève en terminale au lycée de la Providence à Amiens, elle a débuté les sports mécaniques par le karting à l’âge de 14 ans et essaye aujourd'hui, dans sa fulgurante ascension, de concilier aux mieux les études et sa nouvelle vie de pilote. "Même si je sais que ça va être compliqué car j’ai le bac à passer en juin prochain... et le permis aussi".



Car d’ici là, sa carrière devrait rapidement évoluer. Lilou vient en effet d’être invitée par la Fédération Française du sport automobile à essayer une Formule 4. Mais mieux encore, la Fédération Internationale qui a un œil sur elle compte sur la jeune Amiénoise pour valoriser la place des femmes au sein des championnats FIA.

Lilou a dans ce cadre participé fin août en Espagne sur le circuit de Navarra avec 14 autres femmes pilotes de 13 nationalités différentes à une journée d’évaluation sur Formule Renault 2.0 et sur Porsche Cayman GT4, journée où elle était évidemment la plus jeune.



La Fédération internationale de l'automobile qui souhaite favoriser l’arrivée et le développement des femmes pilotes a ainsi pu apprécier le talent naissant de la Picarde. "Mais je ne m’enflamme pas, je sais que la route est encore longue. L’important pour moi est de rester concentrée à chaque fois que je monte dans la voiture", conclut la jeune pilote du team JSB COMPETITION.