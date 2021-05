Transat en double : le duo Nils Palmieri – Julien Villion s’impose à Saint-Barthélémy

publié le 31/05/2021 à 00:57

A bord de leur Figaro 3 « Team Work », Nils Palmieri et Julien Villion ont ce lundi 31 mai à 0h08 heure française, coupé en vainqueur la ligne d’arrivée de la 15ème édition de la Transat en double Concarneau - Saint Barthélémy après 18 jours 5 heures et 8 minutes de mer

Une performance XXL pour les deux skippers quasi inconnus du grand public puisqu’ils battent le record de l’épreuve jusque-là détenu par Thomas Ruyant et Adrien Hardy qui en 2018 s’étaient imposés en 18j 11h 48mn 22s

Pour sa deuxième saison en classe Figaro, Nils Palmieri remporte donc sa première transatlantique. Le navigateur Suisse de 34 ans qui avait terminé 5ème de la Transat Jacques Vabre 2015 était associé sur cette course en double à Julien Villion, 33 ans, double vainqueur du Tour de France à la voile 2012-2013.

C’est le choix d’un routage Nord décidé au milieu de l’Atlantique qui a permis aux deux hommes de prendre de l’avance et de ravir la tête de la flotte aux favoris à trois jours de l’arrivée.



Nils Palmieri et Julien Villion a l’arrivée au ponton Crédit : Frédéric Veille

> L'arrivée des vainqueurs de la Transat en double Crédit Média : Frédéric Veille | Date : 31/05/2021

« Très fatigué mais tellement heureux d’être arrivé » a, les yeux rougis lancé Nils Palmieri à son arrivée au ponton dans le port de Gustavia où les deux héros ont été accueillis par plus de 500 spectateurs. « Nous n’avons rien lâché, les trois ou quatre dernières journées furent horribles, on pensait ne pas arriver jusqu’au bout car à tout moment on pouvait se faire piéger » a ajouté Julien Villion soulignant « l’accueil de malade ici à Saint Barth »

Par le passé, cette Transat en double a sacré des skippers devenus aujourd’hui des stars de la course au large comme Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Kito de Pavant, Armel Le Cléac’h, Charlie Dalin, Paul Meilhat ou encore Thomas Ruyant