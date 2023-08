Solitaire du Figaro : 33 skippers au départ de la 54è édition

C’est un parcours de près de 1900 milles qui attend les 33 marins au départ du port normand. Sur trois étapes Caen - Kinsale (Irlande) avec contour de l’île de Wight et passage du Fastnet Rock, Kingsale - Baie de Morlaix (Finistère) avec contour de l’île de Man et Baie de Morlaix – Piriac sur mer (Loire Atlantique) en passant par Gijon (Espagne), les 33 marins dont 11 bizuths et 6 étrangers seront mis à rude épreuve jusqu’au 14 septembre, date prévue de l’arrivée.

Comme chaque année La Solitaire du Figaro se déroule à armes égales, c’est à dire que tous les skippers barrent un Figaro BENETEAU 3, un monocoque à foils de 11 mètres. Les têtes d’affiche de cette 54è édition sont Alexis Loison qui s’élance pour 17e fois, Guillaume Pirouelle, récent vainqueur de la Solo Guy Cotten qui fut l’an passé 1er bizuth au classement général mais aussi Loïs Berrehar vainqueur de la Transat Paprec en mai dernier.

Gaston Morvan, Corentin Horeau et Basile Bourgnon font aussi figure de prétendants à la victoire. Depuis sa création en 1970, la Solitaire a consacré de grands noms de la voile comme Eugène Riguidel, Jean Le Cam, Philippe Poupon, Michel Desjoyeaux, Jérémie Beyou, Yann Eliès et Armel Le Cléac'h. L’an passé, c’est Tom Laperche qui l’avait emporté.

Le coup d'envoi de cette 54è édition sera donné dimanche 27 août 2023. Dès 8 heures les 33 bateaux quitteront le bassin Saint Pierre de Caen pour une parade sur le canal qui relie quand à Ouistreham. Le départ sera donné à 13h02 au large de la cité balnéaire normande.

