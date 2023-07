Rolex Fastnet Race : participation record pour cette mythique course au large

C’est samedi 22 juillet à 14h00 heure française que le départ de la 50e édition de la Rolex Fastnet Race sera donné de Cowes, sur l'île de Wight, direction le phare du Fastnet puis le port de Cherbourg. Le premier Ultim devrait couper la ligne le dimanche 23 juillet au soir tandis que la grande majorité de la flotte composée d’amateurs arrivera entre le 26 et le 28 juillet.

C’est donc plus grande flotte du monde qui s’apprête à s’élancer sur ce parcours de 600 milles, avec bien évidemment le gotha de la course au large comme les trimarans géants volants Ultim de Armel Le Cléac’h et François Gabart, les monocoques Imoca du Vendée Globe de Yannick Bestaven, Louis Burton, Jérémie Beyou, ou encore Charlie Dalin avec son nouveau bateau tout juste sorti de chantier.



Mais la beauté de cette course en équipage et sans escale créée en 1925, c’est que les marins amateurs côtoient les meilleurs professionnels du monde. Ce sera le cas pour plus de 400 participants venus du monde entier comme le Britannique Paddy Broughton, qui avait terminé 2e de la Fastnet Race 1969 et qui vient de traverser le Pacifique, le canal de Panama, les Caraïbes puis l'Atlantique pour être au départ de cette 50e édition.

1 jour, 9 heures, 14 minutes et 58 secondes

Depuis la première édition le 15 août 1925 - où seuls sept bateaux s’étaient élancés -, de grands noms de la voile se sont imposés sur cette course comme Éric Tabarly en 1967, Peter Blake en 1989, Loïck Peyron en 2011 et le duo Franck Cammas-Charles Caudrelier lors de la dernière édition en 2021. Leur "Maxi Edmond de Rothschild" avait mis 1 jour, 9 heures, 14 minutes et 58 secondes pour effectuer la traversée.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info