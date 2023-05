Transat Paprec : le duo Loïs Berrehar et Charlotte Yven remporte la 16è édition

C’est au cœur de la nuit Antillaise à 2h03 (8h03 heure métropolitaine) que le duo Loïs Berrehar – Charlotte Yven a franchi en vainqueur la ligne d’arrivée de la 16è édition de la Transat Paprec.

Le duo est entré dans port de Gustavia au terme de 18 jours 19 heures 1 mn et 33 secondes de traversée. Les deux navigateurs de Skipper Macif ont effectué les 3890 milles du parcours à la vitesse 8,58 nœuds. « Forcément nous sommes très heureux, on a été aux contact avec les autres pendant quasiment toute la course, c’était dingue » a expliqué Loïs Berrehar.

Le duo vainqueur devance de 18 minutes sur la ligne d’arrivée Gaston Morvan et Anne-Claire Le Berre sur Région Bretagne – CMB Performance alors que la troisième place revient à Corentin Horeau et Pauline Courtois (Mutuelle Bleu).

Loïs Berrehar, 29 ans passé par le catamaran de sport olympique remporte sa première grande transat, lui qui avait terminé 3è de la précédente édition. Le Breton était associé à la Morlaisienne Charlotte Yven, 26 ans, diplômée Ingénieure de l’INSA de Rennes qui effectuait de son côté sa première traversée de l’Atlantique après des années de compétition de haut Niveau en dériveur.

Malgré cette belle victoire, Loïs Berrehar et Charlotte Yven ne battent pas le record de la traversée détenu depuis 2021 par Nils Palmieri et Julien Villion, en 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 3 secondes.



