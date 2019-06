Solitaire du Figaro 2019 : le bateau de Cassandre Blandin percuté par un cargo

publié le 05/06/2019 à 11:23

Cassandre Blandin, âgée de 28 ans, skipper du monocoque "Klaxoon C", a joint peu avant 7h ce mercredi 5 juin la direction de course de La Solitaire du Figaro pour signaler qu’elle venait d’être abordée par un cargo. Aucune information n'a été donnée sur les circonstances de l'accident.



Classée 48e de la 1re étape entre Nantes et Kinsale en Irlande, la double championne de France élite, membre de l’équipe de France olympique n'est pas blessée mais choquée. Son bateau endommagé, Cassandre Blandin fait actuellement route vers Brest. Elle étrenne sa première année en course au large.

L’equipe de la direction de course à terre a mis en place un suivi régulier avec le marin et organise les conditions de son arrivée à Brest avec Marc Guillemot, le responsable du projet. De son côté, le "Cross Corsen", prévenu par le directeur de course, fait également une veille attentive sur sa route.