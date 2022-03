Ils l'ont fait. Samedi 19 mars, l'Équipe de France s'est imposé 25 à 13 devant les Anglais pour la dernière journée du Tournoi des Six Nations. Pour la première fois depuis 2010, les Bleus ont arraché le Grand Chelem et repartent avec le trophée, à un an de la Coupe du monde de rugby en France.

Et, à quelques semaines du scrutin présidentiel, les différents candidats à l'élection-reine ont tenu à féliciter les joueurs de Fabien Galtié. À commencer par le président-candidat, Emmanuel Macron. "Nos Bleus réalisent l’exploit du grand chelem face à l’Angleterre. Une nouvelle page du rugby s’écrit ce soir". Comme à son habitude, le chef de l'État met en avant le prochain objectif sportif en évoquant la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu dans l'Hexagone.

À droite, Valérie Pécresse a salué un Grand Chelem "historique". La candidate LR, elle, a mis en exergue un "magnifique esprit d'équipe". Et ce, alors qu'elle était présente dans les tribunes, à quelques places du Premier ministre Jean Castex.

Marine Le Pen, Éric Zemmour et Yannick Jadot se mettent à l'heure du rugby

Deuxième dans les sondages, la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, elle, adresse "toutes ses félicitations au XV de France" et salue une "magnifique victoire". Comme Emmanuel Macron, la candidate RN ne perd pas de vue le prochain objectif mondial, en 2023.

Message bref du côté d'Éric Zemmour, qui félicite un XV de France "magnifique". Le candidat "Reconquête !" salue en particulier le capitaine Antoine Dupont, auteur d'un essai ce samedi soir.

Enfin, à gauche, Anne Hidalgo et Yannick Jadot, eux aussi, ont réagit à cette victoire française sur la scène sportive. Quand la candidate socialiste salue un tournoi rondement mené. Celui qui porte les valeurs écologistes, lui, a félicité le collectif auteur d'un Grand Chelem.