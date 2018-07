publié le 23/02/2018 à 11:05

Les enjeux sont "larges" pour le XV de France. Après de multiples défaites, les rugbymen français vivent sous la menace de la cuillère en bois, et doivent absolument se démarquer contre l'Italie vendredi 23 février. Et ce malgré "un désamour très important du public" pour l'équipe, estime Christophe Dominici, consultant pour RTL.



Défaites, limogeage de l'ancien sélectionneur Guy Novès, incidents extra-rugby comme en Écosse lors d'une sortie en boîte de nuit... "On perd des licenciés", explique Christophe Dominici. À l'inverse, certains sports victorieux remportent un franc succès auprès des Français. C'est le cas notamment du handball, ou plus récemment du biathlon. "C'est parce que Martin Fourcade gagne !"

"Je pense que cette équipe de France a besoin de redorer le blason avant tout", analyse l'ancien joueur des Bleus, qui assure avoir vu les joueurs s'entraîner à Aix-en-Provence avec "sourire, bonne humeur, envie et détermination". "Ce sera un coup de tonnerre si on perd", conclut-il.