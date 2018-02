Rugby : le XV de France façon Brunel "plaît bien" à Christophe Dominici

publié le 03/02/2018 à 09:13

Le XV de France façon Brunel joue l'Irlande ce samedi 3 février dans l'après midi. Le 27 novembre Jacques Brunel a succédé à Guy Novès, qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, au poste de sélectionneur de l'équipe de France de rugby. "Il y a des changements forcément, mais il y a quand même beaucoup de joueurs que Novès avait sélectionnés que Brunel a aussi sélectionnés", fait remarquer Christophe Dominici, consultant rugby de RTL.



Toutefois, le vent semble tourner chez les Bleus. "Brunel s'est efforcé de redonner confiance aux joueurs et on sent que l'énergie est en train de changer", estime l'ancien international. "Guy Novès avait énormément perdu donc quand on perd on est tiré vers le bas et il y a forcément beaucoup de négativité. Là, Jacques Brunel, j'ai l'impression qu'il arrive avec beaucoup de positif", affirme Christophe Dominici.

Ces dernières semaines, Jacques Brunel, a "énormément équilibré l'équipe", selon notre consultant. "Il a mis Matthieu Jalibert, le jeune d'ouverture de Bègles-Bordeaux, 19 ans (...). Il a équilibré sa troisième ligne (...) il a mis un numéro 8 qui est beaucoup plus technique, qui se déplace énormément, une deuxième ligne qui joue ensemble, il a maintenu le capitaine", détaille Christophe Dominici, qui résume : "Jacques Brunel a amené ses petites touches et je pense qu'il a aligné énormément de compétiteurs. Et quand on est un compétiteur on va chercher les matchs avec les tripes... Elle me plaît bien, cette équipe de France."

Quand il s'agit de faire des pronostiques pour le match de ce samedi 3 février qui oppose le XV de France au XV de Trèfle à 17h45 au Stade de France, Christophe Dominici estime "que tout est jouable". "Sur l'enthousiasme, l'énergie, l'agressivité il faudra mettre un ton au-dessus des Irlandais, mais après il y a du talent dans cette équipe de France", analyse celui pour qui une victoire ce soir face à l'Irlande "donnerait énormément de confiance sur le premier match de l'ère Brunel".