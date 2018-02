JO 2018 : Fourcade devient le Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques

et AFP

publié le 20/02/2018 à 14:21

Toujours plus haut. Après avoir égalé, puis battu, Jean-Claude Killy au rang de recordman de médailles aux JO d'hiver, Martin Fourcade est rentré un peu plus dans l'histoire mardi 20 février 2018. Le Français a ajouté une troisième médaille d'or à son tableau de ces Jeux en Corée du Sud après la victoire du relais mixte de biathlon, son cinquième titre personnel. Au total, le natif de Céret (Pyrénées-Orientales) comptabilise pas moins de 13 récompenses olympiques.

