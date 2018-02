publié le 18/02/2018 à 08:30

L'image du XV de France se dégrade fortement auprès des Français et des amateurs de rugby, et une part conséquente d'entre eux déconseillerait à leurs enfants de pratiquer ce sport. Voici le principal enseignement du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mardi 13 et mercredi 14 février.



L'enquête a été réalisée sur internet auprès d'un échantillon de 988 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 343 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

Le XV de France a longtemps été l’une des équipes nationales les plus performantes au niveau international. Son fameux "french flair", capable de renverser les All Blacks, a fait rêver les Français et permis au rugby tricolore de bénéficier d’une popularité impressionnante dans la population.

1. La popularité du XV de France chute de 29 points en un an

Son image du défi physique et des valeurs de fair-play, qui s’est construite en contraste de celle du football à la fin des années 2000 autour du collectif, a séduit les Français au point que 80 à 90% d’entre eux ont longtemps eu une bonne image de leur équipe de rugby.



Depuis 2011 et la finale de la Coupe du monde perdue d’un point face aux Néo-Zélandais, le XV de France n’a guère brillé sur les terrains. Mais sa popularité tutoyait encore des sommets. Même la 5e place au Tournoi des VI Nations 2016 n’avait qu’à peine dégradé l’image des Bleus, 79% des Français conservant une bonne image.



Mais c’est aujourd’hui une chute de popularité impressionnante que nous enregistrons. En un an, la popularité du XV de France chute de 29 points auprès des Français et même de 39 points auprès des amateurs de rugby. Seuls 60% des Français et 57% des amateurs de rugby déclarent avoir aujourd’hui une bonne opinion du XV de France.

60% des Français et 57% des amateurs de rugby déclarent avoir une bonne opinion du XV de France Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Des défaites et des affaires

Les deux défaites face à l’Irlande et à l’Écosse en ouverture du Tournoi 2018 n’expliquent pas à elles-seules la chute de popularité d’une équipe toujours appréciée malgré les mauvais résultats récurrents ces dernières années. C’est probablement bien plus profond et cela touche le rugby français dans son ensemble.



Parmi les Français ayant une mauvaise opinion du XV de France, 60% affirment que c’est à cause de ses mauvais résultats. Mais ils sont tout de même 40% à déclarer que c’est à cause des affaires qui touchent la Fédération française de rugby. L’actualité qui l’entoure ces derniers temps est effectivement rarement positive.



Entre perquisitions dans l’affaire Laporte, changement d’entraîneur avec de vives polémiques et virée de joueurs en boîte de nuit le soir d’une défaite, la Fédération fait face à de nombreuses crises qui ternissent l’image du rugby et de sa vitrine, le XV de France.



La "Cuillère de bois" en ligne de mire pour 4 Français sur 10

Déjà défaits à deux reprises, les Français doivent rapidement se ressaisir s’ils veulent éviter une humiliante dernière place synonyme de "Cuillère de bois" dans le Tournoi 2018. Le Pays de Galles et l’Angleterre, deux poids lourds du tournoi partiront favoris face au XV tricolore. Reste donc l’Italie, plus faible nation des six, qui a battu la France trois fois en 40 rencontres, les deux dernières en 2011 et 2013.

Pour les Français, le XV de France reste tout de même favori face à la Squadra Azzura. 58% d’entre eux et 76% des amateurs de rugby pronostiquant une victoire tricolore. Ce sont d’ailleurs quasiment les mêmes taux que l’on retrouve lorsque l’on interroge les Français et les amateurs de rugby sur la capacité du XV de France à remporter une de ses trois dernières rencontres, signe que l’Italie est le seul espoir d’éviter l'humiliation.

39% des Français et 23% des amateurs de rugby pronostiquent donc un tournoi à 5 défaites pour les joueurs tricolores. Si tel était le cas, le rugby français se trouverait dans une situation inédite comparable à celle que rencontre régulièrement le football lorsque la victoire n’est pas au rendez-vous et que la communication est défaillante.

37% des Français chercheraient à dissuader ou interdiraient à leur enfant la pratique du rugby

La Fédération Française de Rugby annonçait en juin dernier une chute inquiétante des licences de 6% en un an. Le nouveau désamour des Français pour le XV de France, sa vitrine, révélé dans notre sondage, ne devrait pas inverser la tendance cette année. Elle pourrait même s’accentuer.



Les clubs l’affirment régulièrement dans les médias : au-delà d’un XV de France, censé attirer les jeunes vers le rugby, qui ne fait plus rêver, ils font face à la crainte de blessures chez les parents de jeunes joueurs.



Nous avons mesuré ce ressenti de manière quantitative et, effectivement, une partie des Français se montrerait réfractaire si leur enfant souhaitait faire du rugby. Ils seraient 32% à chercher à dissuader leur enfant et 5% lui interdiraient même la pratique du rugby, portant à 37% la part des Français réticents.

