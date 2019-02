et AFP

publié le 08/02/2019 à 11:17

Même pas remplaçant face au Pays de Galles vendredi 1er février en ouverture du Tournoi des VI Nations 2019, Mathieu Bastareaud sera titulaire avec le XV de France dimanche 10 février (16h) pour le "crunch" en Angleterre. Le vice-capitaine des Bleus formera la paire du milieu de terrain avec Geoffrey Doumayrou.



Cette paire s'annonce bien plus physique que celle alignée face au XV du Poireau (défaite des Bleus 24-19 au Stade de France). Elle était composée de Romain Ntamack, champion du monde des moins de 20 ans 2018 qui honorait sa première sélection, et de Wesley Fofana.

"J'avais signalé la semaine dernière que Bastareaud restait important dans notre dispositif. Aujourd'hui, il paraît opportun de le remettre face à l'Angleterre" a justifié le sélectionneur Jacques Brunel, dont ce sera le 13e match à la tête du XV du Coq.

Trois changements sur blessure

Fofana avait reçu un coup pendant le match et ne s'est pas entraîné avec contacts cette semaine. Brunel a procédé à un autre changement parmi les trois-quarts après le forfait de Maxime Médard, remplacé poste pour poste à l'arrière par Yoann Huget. Gaël Fickou supplée ce dernier sur une aile.



Devant, l'encadrement a procédé à trois changements, dont un sur blessure : le pilier droit Uini Atonio cède sa place au champion du monde des moins de 20 ans Demba Bamba, qui évolue encore en deuxième division et honorera sa première titularisation. C'est également le cas du deuxième ligne Félix Lambey, préféré à Paul Willemse, qui avait connu sa première sélection vendredi dernier.



Enfin, Brunel a opté en troisième ligne pour Yacouba Camara plutôt que pour Wenceslas Lauret. Camara connaîtra sa première sélection depuis mi-mars 2018 et sa grave blessure à un genou au pays de Galles lors du dernier match du Tournoi, alors qu'il était l'un des éléments moteurs des Bleus.

Le XV de départ de la France en Angleterre

Huget - Penaud, Bastareaud, Doumayrou, Fickou - (o) Lopez, (m) Parra - Iturria, Picamoles, Y. Camara - Lambey, Vahaamahina - Bamba, Guirado (cap.), Poirot



Remplaçants : Bourgarit, Priso, Aldegheri, Willemse, Alldritt, A. Dupont, Ntamack, Ramos