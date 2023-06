Rugby : Mohamed Haouas condamné à neuf mois ferme pour violences aggravées

Le rugbyman Mohamed Haouas, déjà au cœur de la polémique pour des violences conjugales, a été condamné vendredi à 18 mois de prison, dont neuf ferme pour "violences aggravées". Le désormais ex-joueur du XV de France était jugé pour une bagarre il y a près de 10 ans à Montpellier. Cette nouvelle condamnation du pilier de Montpellier par le tribunal correctionnel de Montpellier, qui s'ajoute à une peine d'un an de prison ferme prononcée en mai pour des violences conjugales, rend possible une incarcération du joueur, selon son avocat Me Marc Gallix. Ce dernier a annoncé son intention de faire appel.

La décision en soi "n'est pas sévère", car "on voit bien que c'est lui le plus virulent de tous, qu'il porte des coups très violents", lors de cette bagarre survenue le 1er janvier 2014, a reconnu Me Gallix après l'annonce du jugement. "Mais les peines ne sont aménageables que jusqu'à un an d'emprisonnement. Si on ajoute les neuf mois ferme d'aujourd'hui aux 12 mois pour les violences conjugales, si je ne fais pas appel et que la peine devient définitive, il est incarcéré", a poursuivi l'avocat du joueur, absent vendredi à l'audience.



Ira-t-il en prison ?

L'avocat a expliqué qu'en faisant appel, il espérerait que Mohamed Haouas puisse d'abord purger sa peine de 12 mois ferme sous une forme aménagée (bracelet électronique ou libération conditionnelle parentale), le temps que la cour d'appel se prononce, ce qui pourrait prendre deux ans. Cela éviterait que Mohamed Haouas soit incarcéré, a-t-il précisé.

Le pilier aux 16 sélections en équipe de France, jugé en comparution immédiate, avait été condamné à un an de prison ferme le 30 mai dernier par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir frappé sa femme devant le centre commercial où elle travaille. Le juge de la liberté et de la détention devrait annoncer à l'automne les modalités qu'il devra respecter pour le suivi de cette peine.











L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info