Rugby : Macron estime "préférable" que Chalureau quitte les Bleus en cas de condamnation en appel

Emmanuel Macron et Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France pour le Mondial de rugby, le 4 septembre 2023.

Dans une interview accordée à nos confrères de L'Équipe et publiée mercredi soir, Emmanuel Macron a accepté d'évoquer plusieurs sujets délicats liés au monde du sport, dont la place de Bastien Chalureau dans la sélection de l'équipe de France de rugby pour la Coupe du monde 2023. Le joueur de 31 ans, condamné pour des violences à caractère raciste, doit être jugé en appel courant novembre.

Interrogé sur la vive controverse autour de la participation au Mondial du seconde ligne, appelé en remplacement de Paul Willemse, et dont la condamnation a été suspendue dans l'attente d'un nouveau procès, le chef de l'État a emboîté le pas à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra : "Je ne fais pas de justice-fiction", a débord souligné le président, rappelant ainsi la présomption d'innocence s'appliquant au Montpelliérain.

Et d'aller plus loin, précisant que si la décision était confirmée en appel, "il serait préférable" que Bastien Chalureau ne porte plus le maillot des Bleus. "S'il y a des condamnations sur des faits graves, établis, qui touchent la cohésion de la nation, oui, ce serait préférable", a développé Emmanuel Macron dans le même entretien.

En réponse au tollé engendré par la sélection du rugbyman, le président était allé à la rencontre du sélectionneur Fabien Galthié lundi 4 septembre, et l'avait invité à "ne pas se laisser aller aux polémiques". Emmanuel Macron estimait également nécessaire que Bastien Chalureau, qui s'est exprimé lundi devant la presse, "dise les choses", sans retenue, afin de jouer la carte de la sincérité. Une prise de parole lors de laquelle le sportif avait versé quelques larmes, évoquant les conséquences de la polémique sur ses proches.