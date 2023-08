INVITÉE RTL - Athlétisme : "Ce n'est pas comme si on était les États-Unis ou la Jamaïque", déclare Oudéa-Castéra

Un bilan catastrophique. La France est revenue des championnats du monde d'athlétisme de Budapest avec de très maigres résultats : une seule médaille d'argent pour le relais 4x400m tricolore. "Les résultats sont clairement décevants et pas à la hauteur de nos ambitions", reconnaît Amélie Oudéa-Castéra au micro de RTL ce mardi 29 août.

Afin de tirer les enseignements de ce fiasco, la ministre des Sports a rencontré les cadres de la fédération française d'athlétisme. Une rencontre "qui a été tonique, qui a été dense, qui n'a pas été protocolaire", a-t-elle rapporté. Il s'agissait d'une "discussion constructive, mais aussi à bâtons rompus".

La fédération ainsi que le ministère comptent sur la "cohésion" afin d'encourager un "travail d'optimisation" d'ici aux Jeux Olympiques. Plusieurs échéances ont ainsi été fixées, comme un rassemblement à Sait-Malo en octobre, ou un stage de fin d'année en Afrique du Sud.

On arrive à glaner 3, 4, dans les meilleurs cas, jusqu'à 5 ou 6 médailles, ça doit rester notre ambition pour les Jeux de Paris 2024 Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports

Amélie Oudéa-Castéra a aussi indiqué sur RTL : "On ne va pas découvrir qu'il y a un problème dans l'athlétisme français". Avant de renchérir : "Il faut quand même être lucide, ce n'est pas comme si on était les États-Unis ou la Jamaïque depuis des années. On sait très bien que la France n'a jamais été, dans la période récente, une très grande nation dominante en matière d'athlétisme".

Et d'ajouter : "On a été une bonne nation européenne. Traditionnellement, on arrive à glaner 3, 4, dans les meilleurs cas, jusqu'à 5 ou 6 médailles, ça doit rester notre ambition pour les Jeux de Paris 2024".