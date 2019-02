publié le 19/02/2019 à 16:09

Nouvelle charnière, nouvel arrière, nouvelle paire de centres : l'encadrement du XV de France a de nouveau tout changé ou presque pour éviter aux Bleus une troisième défaite de rang dans le Tournoi des VI Nations, samedi 23 février (15h15) face à l'Écosse au Stade de France.



Où va le XV de France ? À sept mois de la Coupe du Monde au Japon, le sélectionneur Jacques Brunel a de nouveau préféré le changement à la stabilité après la défaite cuisante subie en Angleterre (44-8). Premiers sacrifiés, les demis Morgan Parra et Camille Lopez. La charnière clermontoise "n'a pas eu le rendement que l'on attendait sur les deux matches" perdus face au Pays de Galles (24-19) et à Twickenham, a tranché le technicien. "C'est un choix sportif".

La charnière sera donc composée des nettement moins expérimentés Antoine Dupont (22 ans) et Romain Ntamack (19 ans). Ce sera la septième en 14 matches sous Brunel, soit une nouvelle association toutes les deux rencontres. Dupont et Ntamack "ont montré beaucoup de qualités sur les deux premiers matches, notamment dans leurs entrées", s'est justifié Brunel.

Bastareaud, Huget et Fickou pour encadrer les jeunes

Par ailleurs, Mathieu Bastareaud et Gaël Fickou formeront une troisième paire de centres en autant de matches dans le Tournoi (après Fofana-Ntamack et Bastareaud-Doumayrou), et Thomas Ramos honorera sa première sélection comme titulaire, préféré à Maxime Médard et auréolé du rôle de buteur.



Les présences de Bastareaud (51 sélections), Huget (55), de retour à l'aile, et Fickou (43) dans la ligne des trois-quarts relativisent l'inexpérience internationale de Dupont (11), Ntamack (2), Ramos (1) et de l'autre ailier, Penaud (8). Mais elles n'effacent pas l'impression d'un encadrement qui navigue à vue alors qu'un match sous haute tension se profile.

Le XV de départ de la France en Angleterre

Ramos - Penaud, Bastareaud, Fickou, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Iturria, Picamoles, Lauret - Lambey, Vahaamahina - Bamba, Guirado (cap.), Poirot



Remplaçants : Chat, Falgoux, Aldegheri, Willemse, Alldritt, Serin, Belleau, Médard