Écosse-France : "C'est une équipe qui nous ressemble énormément", confie Gaël Fickou

L'équipe de France de rugby prépare la Coupe du monde, qui débute le 8 septembre. Avant la grande échéance, le match de préparation contre l'Écosse, samedi 12 août, va permettre aux Français de se mettre dans le bain. Le XV de France s'est installé pour l'occasion à Capbreton, où les joueurs et les membres du staff ont pu venir en famille, un atout pour leur préparation.

"On est plutôt bien reçu, le fait de partager ça avec nos familles c'est assez agréable !", confie Gaël Fickou, le trois-quarts centre du Racing 92. Installés pour trois semaines, les joueurs commencent à sentir l'ambiance monter : "on sent vraiment tout cet engouement, que c'est positif et ça nous donne envie d'arriver très vite à cette Coupe du Monde", ajoute le joueur.

Le match contre l'Écosse est une étape importante pour l'équipe de France, les Écossais étant une équipe redoutée : "Face à l'Écosse c'est jamais simple, c'est une équipe qui arrive souvent à nous mettre en difficulté parce qu'elle nous ressemble énormément", confie-t-il.

