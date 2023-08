Rugby - Écosse-France : "On peut relever le défi", assure Gaël Fickou

Le XV de France déclenche le compte à rebours avant "sa" Coupe du monde à domicile, à partir du 8 septembre prochain. Les Français jouent leur premier match de préparation samedi après-midi en Écosse, avec une équipe largement remaniée. Les principaux cadres ont été laissés au repos, dont le trois-quarts centre du Racing 92 Gaël Fickou. "On a été préservé, surtout les finalistes (du Top 14) que sont les Rochelais et les Toulousains, ainsi que d'autres joueurs comme moi. Il y aura pas mal de nouveaux joueurs qui vont commencer avec l'équipe de France", précise le joueur du XV de France à RTL.

Deux jeunes joueurs seront titulaires face aux Écossais : Louis Bielle-Biarrey (ailier/arrière de Bordeaux) et Émilien Gailleton (centre de Pau). "Ils ont d'énormes qualités et beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de facilités physiques. Ils courent très vite et sont plein d'envie. On a hâte de les voir jouer", estime Gaël Fickou, qui reste optimiste pour le match de samedi. "L'Écosse est une équipe redoutable et avec de l'expérience. Mais je suis sûr qu'on peut relever le défi avec n'importe quel joueur", assure-t-il.

Cette équipe inédite sera menée par l'arrière de La Rochelle Brice Dulin, désigné capitaine après deux ans sans jouer en Bleus. "Il a fait beaucoup de sacrifices et il a un état d'esprit irréprochable. Il revient de loin, j'aime beaucoup sa mentalité", a salué Gaël Fickou. Le XV de France jouera un deuxième match de préparation à Saint-Étienne, toujours contre l'Écosse, le samedi 12 août prochain. La liste des 33 joueurs convoqués pour la Coupe du monde sera donnée le 23 août.