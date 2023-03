Un seul mot dans la presse anglaise ce dimanche 12 mars : celui d'humiliation après la victoire du XV de France 53 à 10 ce samedi 11 mars à Twickenham. Le XV de la Rose a ainsi subi la plus large défaite à domicile de son histoire, à six mois de la Coupe du Monde en France.

"Le score final est tombé avec la brutalité d'une guillotine", dit The Guardian. "Rincée, usée, humiliée, la France transforme l'équipe anglaise en troupe des Misérables", indique The Sun. Qui, comme beaucoup, blâme l'entraîneur de l'Angleterre Steve Borthwick pour sa décision de changer de capitaine Marcus Smith à la place de Owen Farrell. "C'est un pari qui s'est transformé en humiliation. Smith a cafouillé sur les lignes d'attaque et de défense. L'Angleterre a été en lambeau du début à la fin, oblitérée de A à Z."

Pour The Times, l'Angleterre a tout simplement "été réduite en miette dans une défaite à la maison sans précédent. C'était beau, c'était dévastateur, c'était impossible à ne pas regarder." Le Daily Telegraph critique "l'abandon du système défensif en milieu de match. C'est pour cela que le résultat n'était pas prévisible et d'autant plus broyeur d'âmes."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info