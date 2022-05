VIDÉO - Voile : Guirec Soudée se lance à l’assaut de la Route du Rhum

Son monocoque est amarré dans le port de Brest, là où le 30 septembre dernier il a bouclé en héros sa traversée de l’Atlantique à la rame. "Il y a six mois jour pour jour je faisais mon arrivée ici après des semaines de galère. C’est juste un moment magique pour moi de revenir ici, avec une nouvelle monture", confie Guirec Soudée à RTL.

Effectivement, finie la petite embarcation de 8 mètres et ses rames, place désormais à un Imoca de 18 mètres et ses grandes voiles, l’ancien monocoque avec lequel Benjamin Dutreux a bouclé le dernier Vendée Globe. "J’apprends tous les jours à bord, je découvre cet univers. Je n’ai pour l’instant navigué que dix jours alors pour cette première course, il va falloir y aller doucement, faire corps avec le bateau et surtout finir", explique le navigateur.

Guirec Soudée va donc s’élancer pour la Bermude 1000 Race dont le départ sera donné à Brest dimanche 8 mai. Le parcours pour les 24 concurrents sera une boucle de 1.200 miles avec passage par le mythique rocher du Fastnet en mer d’Irlande puis descente au sud avec un way-point au large du cap Finisterre pour un retour à Brest estimé jeudi 12 mai.

"Je vais laisser les cadors partir devant, on ne joue pas dans la même cour. Le but pour moi est de me qualifier pour la Route du rhum dont le départ sera donné en novembre prochain de Saint-Malo. C’est une course mythique, j’ai hâte d’y être et j’ai quelques mois pour me préparer et avoir le bateau en main", détaille Guirec Soudée.