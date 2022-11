Route du Rhum 2022 : Tanguy Le Turquais papa pendant la course ?

Derniers préparatifs sur les pontons de Saint-Malo pour Tanguy Le Turquais, qui s’apprête à participer à sa première Route du Rhum après 10 ans sur le circuit Figaro et un palmarès déjà bien rempli. Mais la plus belle ligne de ce palmarès, c’est à la mi-novembre qu’elle devrait s’écrire. Car le Lorientais de 33 ans va devenir papa.



Sa compagne, la navigatrice Clarisse Crémer, attend en effet un heureux événement. Voilà pourquoi celle qui a terminé 12e du dernier Vendée Globe - et qui a pour l’occasion signé la meilleure performance féminine de l'histoire de cette course -, n’est pas au départ de cette 12e Route du Rhum.



"J’ai effectivement beaucoup plus important à faire en ce moment", sourit celle qui est très attentive au défi que ce lance Tanguy. "J’ai un petit pincement au cœur de le voir partir, mais je suis aussi super heureuse car il a bossé toute l’année pour être au départ. Après, je n’ai pas d’appréhension particulière, je connais ses limites, je sais qu’il est sérieux, qu’il ne prendra aucun risque et que là, il a une raison de plus de faire attention".

J’espère juste ne pas être encore en mer quand notre petite fille va naître Tanguy Le Turquais

Tanguy Le Turquais espère quant à lui arriver sans encombre en Guadeloupe à la barre de son Imoca, et ainsi se qualifier pour le Vendée Globe 2022, où il aura certainement, parmi la quarantaine d’adversaires, une certaine Clarisse Crémer. En attendant, c’est une traversée Saint-Malo - Pointe-à-Pitre qui l’attend. "J’espère juste ne pas être encore en mer quand notre petite fille va naître, une naissance prévue pour le 15 novembre".



