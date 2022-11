Route du Rhum 2022 : Charles Caudrelier ne vise que la victoire

En équipage ou en double, le maxi trimaran Edmond de Rothschild a quasiment tout raflé lors des trois dernières années. Mais le voilier géant du team Gitana n’a encore rien gagné en solitaire, une ligne manquante au palmarès que Charles Caudrelier veut remplir à l’occasion de cette 12è édition de la Route du Rhum.

« La pression c’est la compétition. Favori pas favori, c’est l’étiquette de vainqueur qui m’intéresse. Je suis désigné comme favori car depuis trois ans on a tout gagné mais attention, nous ne sommes pas les seuls à être performants, le jeu est très ouvert et la partie va être plus serrée que sur le papier »

A la barre de maxi trimaran de 32 mètres de long, Charles Caudrelier va devoir aussi être prudent avec les conditions météo « délicates » attendues en début de course. « Nous le savons, ce sont des bateaux qui peuvent chavirer à tout instant, donc il faut faire attention. Ca va être très compliqué pendant deux ou trois jours dans six ou sept mètres de mer. Il y aura, c’est sûr, des abandons mais c’est ça qui rend le jeu intéressant. On peut aller très vite mais on peut casser »

Avec ces trimarans volants qui peuvent atteindre 45 nœuds, la Guadeloupe n’est désormais qu’à moins de six jours de Saint-Malo. « Mais là, c’est la météo qui va décider et la météo n’est pas bonne. Donc on mettra peut-être deux jours de plus que le record. Qu’importe, le principal est d’arriver une seconde plus rapide que le deuxième »

Le départ de la 12è édition de la Route du Rhum sera donné dimanche 6 novembre à 13h02. Le record établi en 2018 et détenu par Francis Joyon est de 7 jours, 14 heures et 21 minutes.

