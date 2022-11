Route du Rhum 2022 : la Guadeloupe se rapproche pour le trio de tête, Galfione blessé se déroute vers Vigo

Charles Caudrelier menait toujours la flotte de la Route du Rhum ce lundi à la mi journée (heure métropolitaine). A 1200 milles de l’arrivée en Guadeloupe, le skipper du Maxi Edmond de Rothschild filait à 32 nœuds de moyenne et a creusé l’écart sur ses poursuivants puisque François Gabart sur SVR-Lazartigue et Thomas Coville à la barre de Sodebo 3 sont respectivement à 88 et 125 mn du leader.

« Dans un peu moins de deux jours maintenant on y sera, a commenté Charles Caudrelier lors de sa vacation avec la direction de course. Elle est physique cette Route du Rhum. Il n’y a pas de bords de repos et la météo est exigeante. Je suis fatigué au point de ne plus réussir à m’endormir »

Sur les 138 skippers au départ le mercredi 9 novembre, ils ne sont plus que 123 ce lundi matin le dernier abandon étant celui de l’Australien Henry Ruppert qui a constaté une défaillance structurelle d’une cloison avant de son Class40

Dans cette même catégorie et après s'être entretenu avec le médecin de la course, Jean Galfione va rallier le port de Vigo pour passer des examens médicaux complémentaires qui détermineront si oui ou non il peut poursuivre la course suite à sa blessure à la tête.

