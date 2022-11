Route du Rhum 2022 : Erwan Le Roux remporte la catégorie Ocean Fifty

C’est à 6h50 heure locale (11h50 heure de Paris) qu’Erwan Le Roux a franchi le premier la ligne d’arrivée de la douzième édition de la Route du Rhum sur son multicoque Koesio. Son temps de course est de 10 jours, 21 heures, 35 minutes et 52 secondes.

Le Breton de 48 ans disputait sa quatrième Route du Rhum, course qu’il avait déjà remportée en 2014 déjà dans cette catégorie. En mode chasseur depuis le départ de Saint-Malo le 9 novembre dernier, Erwan Le Roux a réussi à reprendre peu à peu des milles jusqu’à revenir à la hauteur de Quentin Vlamynck alors qu’ils allaient commencer le contour de la Guadeloupe.

L’expérience du Trinitain ajoutée à un multicoque plus récent et plus véloce ont eu raison du jeune Quentin Vlamynck pour qui le tour de la Guadeloupe fut fatal puisqu’il a passé la ligne d’arrivée avec 19 minutes de retard sur le vainqueur alors qu’il avait fait la grande majorité de la course en tête de la flotte.

En remportant de haute lutte cette douzième Route du Rhum, Erwan Le Roux un peu plus dans l’histoire de la reine des transats puisque c’est avec Laurent Bourgnon, Roland Jourdain et Franck-Yves Escoffier, le seul skipper avoir remporté deux fois l’épreuve dans la même catégorie.

