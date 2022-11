Route du Rhum 2022 : Armel le Cleac’h va repartir

Armel le Cleac’h va repartir. Arrivé à Lorient jeudi 10 novembre vers 23h, le travail de réparation de la dérive du maxi trimaran s’est étiré tout au long de la journée de vendredi. "C’est une réparation qui n’est pas définitive mais qui peut permettre de reprendre la mer", explique Ronan Lucas, le team manager.

En plus de remplacer la dérive, il a également fallu s’affairer sur les dommages collatéraux car la dérive a tapé contre le flanc de la coque centrale, ce qui l’a endommagée à plusieurs endroits. "L’équipe a réalisé un gros boulot. On n’avait pas la certitude de pouvoir repartir dans le temps qu’on s’était donné. Finalement, les choses se sont arrangées au niveau des réparations. C’était un peu moins lourd que ce que l’on avait pu imaginer dans le pire scénario. Toute l’équipe se met à 200% pour pouvoir faire repartir le bateau demain. On n'avait pas envie de terminer la course comme ça", conclut Armel le Cleac’h.

Le skipper avait pris la direction de Lorient après avoir constaté que la dérive de son voilier était cassée, au lendemain du départ de la Route du Rhum.

