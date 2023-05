Roland-Garros : pour Benoît Paire, "les balles du tournoi sont nulles"

La qualité des balles est l'un des sujets de ce début de Roland-Garros. Benoît Paire, comme d'autres joueurs, s'en est plaint en conférence de presse après sa défaite en cinq sets (7-5, 4-6, 6-3, 1-6, 6-4) face au Britannique Cameron Norrie, tête de série numéro 14 chez les hommes. Cette année, les balles seraient plus lentes que d'habitude.

"On joue avec des balles qui grossissent au bout de deux secondes. Des balles neuves ne durent même pas un jeu", s'est plaint le joueur français. "Les balles du tournoi sont nulles", a tranché un Benoît Paire toujours aussi franc. Le Tricolore a assuré qu'il ne cherchait pas des excuses à sa défaite en pointant du doigt ces fameuses balles. Le 149e mondial est passé proche de l'exploit, lui qui avait un break d'avance dans la dernière manche.

"Je pense simplement que si on veut avoir du spectacle, il ne faut pas jouer au tennis avec ces balles-là", a déclaré Benoît Paire. "Roland-Garros est l'un des plus beaux tournois du monde et on se retrouve à jouer avec des balles ridicules", a fait remarquer le joueur français. Avant le début du tournoi, le Russe Daniil Medvedev, vainqueur à Rome et vu comme l'un des favoris de cette édition 2023, avait aussi pointé du doigt ces balles.

Douze Français attendus mardi

Éliminé au premier tour, Benoît Paire va donc pouvoir oublier ces balles et passer à autre chose. Ce lundi 29 mai, les Français Arthur Fils, Alexandre Muller et Kristina Mladenovic ont aussi pris la porte. Le jeune Luca Van Assche et la très attendue Caroline Garcia ont eux réussi à se qualifier pour le deuxième tour. Douze Français, dont Gaël Monfils et Richard Gasquet, seront sur les cours de la Porte d'Auteuil ce mardi 30 mai.

