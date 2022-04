Tennis : Benoît Paire attaqué pour avoir montré son caleçon après sa défaite au Portugal

Benoît Paire a la défaite amère - et d'autant plus quand il s'agit de sa dixième d'affilée. Défait par le Sud-Coréen Soon-woo Kwon au premier tour du tournoi d'Estoril au Portugal, lundi 25 avril, le tennisman français a baissé son short et montré son caleçon aux spectateurs qui l'avaient sifflé. Un comportement jugé inapproprié et qui a provoqué l'ire des internautes, rapporte La Dépêche.



Dans un premier temps, le tennisman a répondu à ce déchaînement de haine par un doigt d'honneur sur Twitter - tweet qu'il a depuis supprimé. Il a par la suite décidé de le dénoncer en partageant les nombreux messages d'insultes (en français, anglais ou en espagnol) qu'il a reçus. "C’est normal pour vous ?", questionne-t-il sur le réseau social.



Ce n'est pas son premier coup de nerf. En août dernier, au premier tour de l'US Open, le Français avait détruit un parasol et insulté un spectateur à qui il reprochait de parler trop fort durant les échanges. Des écarts de conduite et des déclarations controversées qui lui ont valu d'être exclu par la Fédération française de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo.