Roland-Garros : le quart de finale Alcaraz-Tsitsipas "fait saliver" Leconte

Place aux premiers quarts de finale à Roland-Garros, mardi 6 juin. À partir de 11h, la Tchèque Karolina Muchova défie la Russe Anastasia Pavlyuchenkova sur le court central Philippe-Chatrier. Toujours en simple dames, le match de l'Ukrainienne Elina Svitolina, l'épouse de Gaël Monfils, et la Bélarusse Aryna Sabalenka débutera dans la foulée (pas avant 12h30). Il y aura ensuite l'affiche entre Novak Djokovic et le Russe Karen Khachanov chez les messieurs.



Mais pour Henri Leconte, le match le plus attendu est celui prévu en soirée (20h15 au plus tôt) entre l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, et le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e. "Bien sûr que ça fait saliver, bien sûr que ça va être un match extraordinaire avec deux joueurs totalement différents, même si sur terre battue on pense que Carlos Alcaraz a vraiment le potentiel et qu'il va prendre la place de Rafael Nadal".

"Pour Stefanos Tsitsipas ça va être compliqué, poursuit le finaliste de l'édition 1988. Ils se sont joués quatre fois auparavant, dont deux fois sur terre battue, et Alcaraz a toujours gagné. Donc à lui de renverser la vapeur, de renverser la situation. Est-ce que Stefanos ne va pas non plus bousculer un peu les codes ? Il va devoir aussi attaquer, parce que s'il reste au fond de court il va se faire dévorer tout cru par le petit Espagnol qui est devenu grand et qui a une joie de vivre et une joie de jouer sur ce central".

"Donc, à Stefanos Tsitsipas de prendre tous les risques, conclut Henri Leconte. Mais de l'autre côté, c'est du solide et rappelons que ce n'est qu'un quart. Il faut garder un petit peu de réserve parce que derrière, celui qui passe va se retrouver certainement contre Novak Djokovic. Donc attention, il va pas falloir laisser trop de plumes sur ce match".





