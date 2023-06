Roland-Garros 2023 : "Le tennis français est à sa place mais il faut se remettre en question", dit Henri Leconte

Après l'élimination d'Arthur Rinderknech ce jeudi 1er juin au soir face à Taylor Fritz, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Pour la deuxième fois seulement depuis le début de l'ère Open, aucun tricolore, homme ou femme, n'a dépassé le stade du 2e tour Porte d'Auteuil. Ce vendredi 2 juin, c'est un amer constat sur l'état du tennis français que dresse Henri Leconte sur RTL : "Le tennis français est à sa place, bien sûr".

"On s'est occupé beaucoup de Roland-Garros, qui est un paquebot énorme, qui était important. Aujourd'hui, on a un stade extraordinaire, on prépare les Jeux Olympiques aussi. Mais on ne s'est occupé que de ça", déplore-t-il. Selon le finaliste de Roland-Garros 1988, "on a eu de très belles générations et maintenant on est un petit peu dans le creux de la vague. Il nous faut un petit peu de temps mais il faut surtout mettre un coup de pied dans la fourmilière, se remettre en question sur la formation, sur l'accompagnement, sur les entraîneurs".

"On dit qu'il n'y a pas de bons entraîneurs en France. C'est faux. (...) Il faut surtout aller voir ailleurs", dit Henri Leconte. On a parfois l'impression qu'il y a une faiblesse psychologique chez nos tennismen français car "on a peur de mal jouer à Roland-Garros, c'est le syndrome français. La culture de la gagne on l'a, simplement il faut encore la travailler", dit-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info