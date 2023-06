Roland-Garros 2023 : la terre battue "est difficile à dompter, elle nous fait souffrir", dit Henri Leconte

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz, impérial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale en balayant Denis Shapovalov ce vendredi en trois sets. Ce fut plus difficile pour Novak Djokovic qui s'en sort lui aussi en trois manches face à Davidovich Fokina. Les huitièmes de finale de Roland-Garros se poursuivent ce samedi sans les Français, tous éliminés dès le 2e tour. Il faut que les tricolores apprennent à aimer la terre battue, voilà le message d'Henri Leconte, consultant tennis de RTL.

"D'abord, il faut la respecter, cette belle demoiselle ou cette belle dame. Parce que c'est une femme qui est difficile à dompter, une femme qui a aussi ses caprices, une femme qui nous fait souffrir, une femme qui est tellement incroyable qu'on veut vraiment l'épouser. Donc il faut accepter de souffrir parce qu'elle nous apporte tellement de choses. C'est dur, physiquement on doit être au top, on doit la dompter, ça veut dire glisser", explique-t-il.

"Techniquement, c'est beaucoup plus difficile que sur d'autres surfaces. Et puis aussi, elle a ses petits caprices, les faux rebonds. Et c'est ça qui est beau, cette terre battue, elle nous fait tous rêver. On a eu le roi qui l'a gagné 14 fois. Lui a réussi à la dompter mais nous, en France, il faut qu'on travaille beaucoup. Il faut se dépasser et c'est ça qui est beau parce qu'elle nous donne tellement de joie, mais aussi actuellement beaucoup de peine", poursuit Henri Leconte.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info