Roland-Garros : Holger Rune, "la nouvelle pépite" selon Henri Leconte

La première demi-finale du simple messieurs de Roland-Garros 2023 opposera bien, vendredi 9 juin, Novak Djokovic à Carlos Alcaraz. Mardi 6 juin, le Serbe a pris le dessus sur le Russe Karen Kachanov malgré la perte du premier set (4-6, 7-6, 6-2, 6-4), avant que l'Espagnol, numéro 1 mondial, ne fasse qu'une bouchée du Grec Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-1, 7-6).

Les deux derniers quarts se disputent mercredi 7 juin : l'Allemand Alexander Zverev se frotte au surprenant Argentin Tomas Martin Etcheverry (pas avant 15h) et le Danois Holger Rune est opposé au Norvégien Casper Ruud (pas avant 20h15). Cette affiche entre Nordiques "est déjà presque un classique, relève le consultant RTL Henri Leconte, parce qu'ils s'étaient déjà rencontrés l'année dernière ici à Roland-Garros, et c'est Ruud qui avait gagné".

"C'est vrai qu'il domine un petit peu son sujet, mais la dernière fois qu'ils se sont joués c'est Rune qui a gagné, poursuit le finaliste de l'édition 1988. Je trouve qu'il est monté encore en puissance". Toutefois, "j'ai eu la chance de pouvoir passer dans les vestiaires et j'ai vu les pieds de monsieur Rune, et ce n'était pas très beau à voir : il a pas mal d'ampoules. Est-ce qu'il aura récupéré ? On va voir ce qui va se passer, mais ça va être très intéressant ce match".

C'est un rayonnement Henri Leconte à propos de Holger Rune

"Il y a un challenge parce qu'ils ne s'aiment pas trop, alors il y a une petite compétition qui est très importante, note aussi Henri Leconte. Je pense que Rune a le potentiel parce qu'il a un jeu et un état d'esprit qui nous fait du bien, et c'est ça qu'on aime voir. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il aille en finale, qu'il aille jusqu'au bout parce que c'est la nouvelle pépite. C'est un rayonnement, c'est quelqu'un qui est à la fois extraordinaire mais aussi hypersensible (...) On va avoir un Roland-Garros fantastique".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info