Roland-Garros 2023 : Monfils, Gasquet, Paire... Découvrez les adversaires des Français au 1er tour

Y aura-t-il un Français en deuxième semaine cette année à Roland-Garros (28 mai-11 juin), contrairement aux deux dernières années (Gilles Simon et Hugo Gaston sortis en 16es en 2022, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Enzo Couacaud en 32es en 2021) ? Avant de penser si loin, les qualifiés pour le tableau principal connaissent leur premier adversaire depuis jeudi 25 mai en début d'après-midi.

Les vétérans Richard Gasquet et Gaël Monfils (36 ans) débuteront respectivement face à un autre Français, Arthur Rinderknech, et à l'Argentin Sebastian Baez. Il y aura deux autres affiches 100% bleu-blanc-rouge avec Adrian Mannarino contre Ugo Humbert et Arthur Cazaux face à Corentin Moutet. Benoît Paire, qui bénéficiaire d'une invitation, sera opposé au Britannique Cameron Norrie, tête de série numéro 14.

Les deux espoirs Luca van Assche et Arthur Fils, finalistes de Roland-Garros juniors en 2021, pourraient s'affronter au deuxième tour du tableau principal cette année, à condition que le premier batte l'Italien Marco Cecchinato et que le second se défasse de l'Espagnol Alejandro Davidovich. Pas évident du tout, tout comme pour Hugo Grenier face à Marton Fucsovics et Alexandre Muller contre l’un des outsiders du tournoi, l'Italien Jannik Sinner.

Une possible demie Djokovic-Alcaraz

Du côté des favoris, le Serbe Novak Djokovic, en quête à Roland-Garros d'un 23e titre record du Grand Chelem, et l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, pourraient s'affronter en demi-finales. L'autre demi-finale théorique pourrait opposer le Russe Daniil Medvedev et le Norvégien Casper Ruud, finaliste de l'an dernier. Rappelons que Rafael Nadal, tenant du titre et 14 fois vainqueur, a déclaré forfait, étant insuffisamment remis d'une blessure musculaire à la hanche qu'il s'est faite à l'Open d'Australie.

Pour Alcaraz, après un premier tour contre un joueur issu des qualifications, la route semble dégagée jusqu'aux quarts de finale où l'attendrait le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste en 2021. À 36 ans, Djokovic débutera son parcours face à l'Américain Aleksandar Kovacevic en visant un quart vraisemblablement contre le Russe Andrey Rublev.

Dans le bas du tableau, Medvedev, qui a remporté à Rome la semaine dernière son premier titre sur terre battue, débutera contre un joueur issu des qualifications et se dirigera vers un quart théorique face à Sinner. L'autre quart pourrait opposer l'étoile montante danoise Holger Rune, finaliste cette année à Monte-Carlo et Rome, à Ruud.

