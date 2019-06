Roland-Garros 2019 : le programme de jeudi 6 juin avec Djokovic-Zverev

publié le 06/06/2019 à 11:17

Entre un mercredi 5 juin marqué par une pluie continue avec pour conséquence une première journée sans aucun match depuis 2016, et un vendredi 7 juin qui s'annonce sous les orages, les derniers quarts de finale vont avoir lieu, jeudi 6 juin. Les dames sont attendues en premier, à partir de 12h.



Sur le court central Philippe-Chatrier, la Roumaine Simona Halep (3e mondiale et tenante du titre) est opposée à la jeune Américaine Amanda Anisimova (17 ans et 51e mondiale). Sur le court Suzanne-Lenglen, une autre Américaine, Madison Keys (14e), affronte l'Australienne Ashleigh Barty (8e).

Pour les messieurs, les matches débuteront au plus tôt à 14h30. Novak Djokovic, qui reste sur deux quarts à Paris, se frotte à Alexander Zverev. Le Serbe, numéro 1 mondial, et l'Allemand (5e), sont à égalité 2-2 dans leurs duels. Sur le Lenglen, l'Autrichien Dominic Thiem (4e et finaliste l'an dernier) se dresse devant le Russe Karen Khachanov (11e). Ce dernier a remporté leur unique face-à-face, au Masters de Paris en novembre dernier.

Court central Philippe-Chatrier :



À partir de 12h :

Simona Halep (ROU/N3) - Amanda Anisimova (USA)



Pas avant 14h30 :

Novak Djokovic (SRB/N1) - Alexander Zverev (GER/N5)



Court Suzanne-Lenglen :



À partir de 12h :

Madison Keys (USA/N14) - Ashleigh Barty (AUS/N8)



Pas avant 14h30 :

Dominic Thiem (AUT/N4) - Karen Khachanov (RUS/N10)