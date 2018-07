publié le 27/05/2018 à 19:28

Lucas Pouille, Gaël Monfils, Corentin Moutet, Benoît Paire, Gilles Simon et Richard Gasquet. Voici les six Français qualifiés pour le 2e tour de ce Roland-Garros 2018, après les deux tiers du 1er tour. Jérémy Chardy, Julien Benneteau, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut ou Adrian Mannarino tenteront de les rejoindre mardi 29 mai, si le temps le permet.



Au lendemain des entrées en lice réussies de Pouille, Monfils et Moutet, Paire, Simon et Gasquet ont donc a leur tour franchit le premier obstacle. Paire et Simon ont eu besoin de quatre manches pour se défaire de l'Espagnol Roberto Carballes (6-3, 6-7, 7-6, 6-1) et du Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-4, 6-0, 6-7, 6-4).

Gasquet, lui, n'a fait qu'une bouchée de l'Italien Andreas Seppi (6-0, 6-2, 6-2). Il peut toujours rêver de défier Rafael Nadal au 3e tour. L'Espagnol a lui aussi débuté son tournoi mais la pluie a stoppé son match face à l'Italien Simone Bollelli. Nadal a remporté les deux premiers sets 6-4, 6-3, mais était mené 3-0 dans le troisième lorsque la partie a été interrompue peu avant 20h.

Mladenovic tombe de haut

Chez les femmes, Pauline Parmentier a rejoint Alizé Cornet en dominant sa compatriote Chloé Paquet. Les deux Françaises s'affronteront d'ailleurs. C'est en revanche terminé, déjà, pour Kristina Mladenovic. Quart-de-finaliste l'an passé, la Nordiste s'est inclinée en deux sets contre l'Allemande Andrea Petkovic (7-6, 6-2).



Terminé aussi pour le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur en 2015 et finaliste l'an passé. Opéré deux fois du genou gauche en août dernier, l'ancien numéro 3 mondial, aujourd'hui 30e (et bientôt... 256e !), s'est incliné en cinq manches face à l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez, 67e mondial (6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 6-3). Le Serbe Novak Djokovic, tombé au 22e rang mondial, a lui assuré l'essentiel (6-3, 6-4, 6-4) face au modeste Brésilien Rogerio Dutra Silva (134e).

Les résultats du lundi 28 mai :

Simple messieurs (1er tour) :

Marco Trungelliti (ARG) bat Bernard Tomic (AUS) 6-4, 5-7, 6-4, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE) bat Carlos Taberner (ESP) 7-5, 6-7 (5/7), 6-4, 6-3

Ernests Gulbis (LAT) bat Gilles Muller (LUX/N.29) 2-6, 6-4, 6-4, 6-3

Benoît Paire (FRA) bat Roberto Carballes (ESP) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (11/9), 6-1

Cameron Norrie (GBR) bat Peter Gojowczyk (GER) 6-1, 2-0 (abandon)

Karen Khachanov (RUS) bat Andreas Haider-Maurer (AUT) 7-6 (7/0), 6-3, 6-3

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) bat Stan Wawrinka (SUI/N.23) 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3

Dusan Lajovic (SRB) bat Jiri Vesely (CZE) 6-3, 6-1, 6-3Novak Djokovic (SRB/N.20) bat Rogerio Dutra Silva (BRA) 6-3, 6-4, 6-4

Marco Cecchinato (ITA) bat Marius Copil (ROU) 2-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 10-8

Santiago Giraldo (COL) bat Marcos Baghdatis (CYP) 3-6, 3-4 (abandon)

Dominic Thiem (AUT/N.8) bat Ilya Ivashka (BLR) 6-2, 6-4, 6-1

Roberto Bautista (ESP) bat Denis Istomin (UZB) 6-2, 6-7 (3/7), 1-6, 6-, 6-4

Gilles Simon (FRA) bat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 6-0, 6-7 (4/7), 6-4

Adam Pavlásek (CZE) bat Mirza Basic (BIH) 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 6-2

Borna Coric (CRO) bat Philipp Kohlschreiber (GER/N.22) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Jaume Munar (ESP) bat David Ferrer (ESP) 3-6, 3-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 7-5

Diego Schwartzman (ARG/N.11) bat Calvin Hemery (FRA) 6-1, 6-3, 6-1

Sam Querrey (USA/N.12) bat Frances Tiaffoe (USA) 6-1, 6-2, 7-6 (8/6)

Richard Gasquet (FRA/N.27) bat Andreas Seppi (ITA) 6-0, 6-2, 6-2





Simple dames (1er tour) :

Katerina Siniakova (CZE) bat Victoria Azarenka (BLR) 7-5, 7-5

Madison Keys (USA/N.13) bat Sachia Vickery (USA) 6-3, 6-3

Caroline Dolehide (USA) bat Viktorija Golubic (SUI) 6-4, 6-4

Naomi Osaka (JPN/N.21) bat Sofia Kenin (USA) 6-2, 7-5

Rebecca Peterson (SWE) bat Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 6-3

Petra Kvitová (CZE/N.8) bat Verónica Cepede (PAR) 3-6, 6-1, 7-5

Lara Arruabarrena (ESP) bat Timea Babos (HUN) 7-6 (7/5), 6-3

Camila Giorgi (ITA) bat Grace Min (USA) 6-3, 6-2

Maria Sakkari (GRE) bat Mandy Minella (LUX) 7-6 (7/5), 6-2

Carla Suarez (ESP/N.23) bat Ana Konjuh (CRO) 6-0, 6-1Mihaela Buzarnescu (ROU/N.31) bat Vania King (USA) 6-3, 6-3

Pauline Parmentier (FRA) bat Chloé Paquet (FRA) 3-6, 7-6 (7/4), 6-2

Mariana Duque (COL) bat Anastasija Sevastova (LAT/N.20) 4-6, 6-1, 6-3

Georgina García (ESP) bat Dalila Jakupovic (SLO) 6-3, 6-4

Darya Kasatkina (RUS/N.14) bat Kaia Kanepi (EST) 6-4, 6-1

Alexandra Dulgheru (ROU) bat Christina McHale (USA) 5-7, 7-6 (7/5), 6-3

Andrea Petkovic (GER) bat Kristina Mladenovic (FRA/N.29) 7-6 (12/10), 6-2

CoCo Vandeweghe (USA/N.15) bat Laura Siegemund (GER) 6-4, 6-4

Caroline Wozniacki (DEN/N.2) bat Danielle Collins (USA) 7-6 (7/2), 6-1

Heather Watson (GBR) bat Océane Dodin (FRA) 6-3, 6-0

Lucie Safarova (CZE) bat Jessika Ponchet (FRA) 6-4, 6-1